Giulio Raselli a Giulia D’Urso: “Andiamo a vivere insieme, sei una persona importantissima per me”

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, dopo la scelta avvenuta nello studio di ‘Uomini e Donne‘, hanno condiviso la prima cena insieme. Le telecamere di WittyTv hanno immortalato la scena. La coppia si è già scambiata promesse importanti. Entrambi hanno assicurato di non aver mai provato per nessuno, ciò che provano l’uno per l’altra.

La prima cena insieme

Dopo la scelta di Giulio Raselli, Giulia D’Urso ha commentato: “Mi sembra tutto strano ma sono felice. Faccio fatica a crederci”. Anche l’ex tronista si è detto molto felice di poter stare finalmente con lei e ha rimarcato come la giovane sia sempre riuscita a farlo sorridere:

“Sapere che ora sei qua davanti…sono felice, sto bene. Tu mi hai sempre messo il sorriso, è una cosa su cui io faccio fatica ma ogni volta che uscivo in esterna con te ero felice. Io ci credo alla grandissima in noi. È una cosa che non sentivo da tantissimo tempo”.

Giulia gli ha fatto eco: “Anch’io e mai così forte”.

Pronti a convivere, il primo post sui social

Giulia D’Urso si è detta sorpresa della dolcezza dimostrata da Giulio Raselli nei suoi confronti. Il tronista, però, le ha assicurato che è tutto merito suo: “Ci vuole una persona come te, che sappia tirare fuori la mia dolcezza”. Giulia, allora, lo ha sorpreso con una proposta: “Io ho intenzione di venire a vivere con te”. Raselli si è detto pronto a convivere: “Io voglio che tu venga a vivere con me. Voglio stare con te, sempre. Sei una persona già importantissima”. Intanto, anche sui social, Giulio Raselli si è sbilanciato su Giulia D’Urso. In queste ore, infatti, ha diffuso la prima foto di coppia. Nelle Instagram Stories, ha pubblicato una foto che ritrae la sua mano intrecciata a quella di Giulia D’Urso. La didascalia che accompagna l’immagine rispecchia il suo attuale stato d’animo: “Pazzo“.