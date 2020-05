Giulio Raselli a Giulia D’Urso: “Facciamo un figlio”, ma lei risponde di no: “Voglio realizzarmi”

Sono passati poco più di tre mesi da quando Giulio Raselli ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata trasmessa il 20 gennaio scorso, il tronista ha deciso di intraprendere una relazione con Giulia D’Urso, rinunciando a conoscere meglio Giovanna Abate. Ma come vanno le cose tra Giulio e Giulia? I due sembrano essere più uniti che mai, sebbene con idee diverse sul loro rapporto.

Il desiderio di paternità di Giulio Raselli

Dalla puntata della scelta, il rapporto tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è andato crescendo. L’ex tronista di Uomini e Donne, è convinto che la sua fidanzata sia la donna della sua vita. Sulle pagine del settimanale DiPiù, le ha anche proposto di diventare la madre dei suoi figli. Proprio così. Giulio Raselli si sente pronto a diventare padre. Le sue parole, affidate a una lettera pubblicata dalla rivista, sono state:

“È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino. Del resto la nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti, non abbiamo mai sbagliato seguendo il nostro istinto. Ci amiamo, io mi mantengo da tanti anni da solo nell’oreficeria di famiglia. Abbiamo una casetta accogliente, mancano solo le risate di un piccoletto o di una piccoletta”.

La replica di Giulia D’Urso

I fan della coppia, tuttavia, dovranno tenere a freno l’entusiasmo. La replica di Giulia D’Urso, infatti, non è stata positiva. Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una lettera al settimanale DiPiù, dove ha chiarito di non sentirsi pronta a fare un passo tanto importante. Al momento, nonostante l’amore che prova per Giulio, preferisce dedicarsi al lavoro. Intende realizzarsi come truccatrice:

“Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figlio. Ho appena 24 anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice. […] Nonostante i miei dubbi mi sento non solo emozionata, ma anche onorata della tua proposta, perché chiedere a una donna di mettere al mondo un figlio è la dimostrazione di amore più grande che c’è”.

Giulia D’Urso ha concluso dichiarando che c’è tempo in abbondanza per riuscire a realizzare tutti i loro progetti. Al momento, intanto, potrebbero pensare all’estate che sta arrivando e al modo migliore per trascorrerla insieme: “Ci sarà tempo per fare tutto. Intanto godiamoci la nostra spensieratezza e visto che l’estate è vicina, organizziamo un bel viaggio insieme. La nostra piccola luna di miele”.