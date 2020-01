Giulio Raselli: “Amo Giulia D’Urso, Giovanna Abate non ha rispettato i miei sentimenti”

Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’. Il tronista e la sua scelta si sono detti più innamorati che mai. Giulio, infatti, ha parlato d’amore: “Da quando siamo solo io e lei sto provando esattamente ciò che mi aspettavo: amore. Ho voglia di stare con Giulia, di vivermela e di scoprire ogni sua sfumatura”. Non ha negato l’interesse che aveva per Giovanna Abate:

“Con Giulia è indubbio che abbia provato una sensazione grandissima fin da subito, eppure all’inizio riuscivo a gestirla pur non sapendola definire. Dall’altra parte, poi, avevo un’altra persona che mi interessava sotto tanti aspetti ed è ciò che mi ha reso fino alla fine più difficile ascoltarmi e accorgermi di quello che stava accadendo in me”.

L’accusa a Giovanna Abate

Giovanna Abate non ha preso benissimo la decisione di Giulio Raselli di lasciare lo studio con la sua “rivale”. Tra i due, infatti, è scoppiato un battibecco in studio. In proposito, l’ex tronista ha dichiarato: “Mi dispiace che, come al solito, Giovanna abbia reagito così male. Penso che avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti, perciò quando ho visto che non lo stava facendo, mi sono sentito di difenderli in prima persona. Semplicemente dall’altra parte ho trovato una persona di cui mi sono innamorato. Non ci sono colpe: è il cuore”.

Cosa ha fatto innamorare Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Anche Giulia D’Urso si è detta innamorata di Giulio Raselli. Entrambi hanno svelato cosa li ha colpiti l’uno dell’altra. Giulio ha fatto sapere: “Oltre a essere bellissima fuori, dentro lo è ancora di più. Giulia mi mette felicità e ha sempre avuto il potere di tranquillizzarmi nonostante i momenti difficili. Riesce a tirare fuori la parte più dolce di me: qualcosa di raro. E quando capita di accorgersene non bisogna lasciarselo sfuggire”. La D’Urso ha parlato di un colpo di fulmine:

“Per me è stato quasi un colpo di fulmine. Ho sempre vissuto qualcosa di magico quando eravamo insieme. Vederlo con me diverso da com’era con chiunque altro mi ha fatto innamorare di quello che potevamo essere insieme e del suo essere così dolce e protettivo”.