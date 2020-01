Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso a Uomini e Donne: “Ti prego, dimmi di sì perché ti amo”

Lunedì 20 gennaio è andata in onda su Canale 5, eccezionalmente in diretta, la puntata di Uomini e Donne Trono Classico dedicata alla scelta di Giulio Raselli. Come molti spettatori si attendevano, il tronista piemontese ha deciso di uscire dal programma con Giulia D’Urso. Decisamente turbolento il colloquio con l’altra corteggiatrice Giovanna Abate, con cui è scoppiata la lite. Tina Cipollari ha definito la scelta di Giulio “Una delle più belle che io abbia mai visto“.

La scelta non è Giovanna, scoppia la lite tra lei e Giulio

Giovanna ha ammesso di essersi spesso lamentata dell’atteggiamento di Raselli, scontrandosi con la Cipollari su questo argomento: “Non posso stare zitta. Il mio uomo deve capire che non gliene faccio passare una“. Al momento della verità, è apparsa subito rassegnata e consapevole che non sarebbe stata scelta da Giulio. “Cerchiamo di mettere da parte la testardaggine“, ha iniziato il tronista, “Ti ho sempre detto quello che pensavo, pur consapevole che saremmo andati allo scontro. Ti trovo bellissima, a livello estetico per me è stato un colpo sin da subito. Sono stato sempre bene, non voglio tirare fuori le cose cattive. Cerca di venirmi incontro almeno adesso. Sono convinto che tante cose non le hai tirate fuori. Sei una persona speciale per me, mi hai dato tanto e sono convintissimo di aver dato tutto il possibile. Arriva però un punto del percorso in cui si fa fatica perché si arriva a casa e si pensa a un’altra persona, perché quelle emozioni le provo con un’altra persona“.

Giovanna l’ha interrotto, decisa a non prolungare ulteriormente quel momento difficile, e ammettendo: “Potevo andarmene prima, sono rimasta perché i miei sentimenti per te erano veri. Non so se lo erano anche i tuoi, è evidente che mi hai preso in giro“. L’atmosfera si è accesa e Raselli si è infuriato: “Perché devi rovinare tutto? Se sono innamorato di un’altra che devo fare?“. Definendola “di una scorrettezza disumana“, lui l’ha sostanzialmente cacciata dallo studio. “Avrei voluto avere più parole per screditarti ma tu riesci a farlo da solo”, ha chiosato Giovanna.

Giulia D’Urso è la scelta di Giulio Raselli

Molto più breve e romantico l’incontro con Giulia, inevitabilmente a lieto fine. Inizialmente Raselli si è detto molto ansioso ed emozionato, ma poi, sollecitato da Maria De Filippi, ha comunicato alla D’Urso quelli che sarebbero i suoi sentimenti per lei: “Con te è stato diverso, fin dall’inizio. Ti prego, dimmi di sì perché ti amo“. Lei è scoppiata a piangere e ha accettato di uscire da Uomini e Donne con lui, mentre parte del pubblico ha già chiesto a gran voce che sia Giovanna la prossima tronista. Gli spettatori verranno ascoltati?