Corriere dello Sport – Giuntoli fa lo sgambetto all’Inter, pronto l’affondo: vuole chiudere per Lukaku.

L’edizione odierna del quotidiano, ha definito il destino di Romelu Lukaku. Sembrerebbe che l’attaccante belga abbia scelto una nuova destinazione per continuare il suo percorso in Serie A. Cristiano Giuntoli ha provato a convincere il giocatore e da qualche settimana sarebbe attratto dalla meta. Dunque, la Juventus è pronta a fare lo sgambetto all’Inter, che nonostante abbia trovato l’accordo con il Chelsea, sembrerebbe che Big Rom abbia fatto un passo indietro. Non bastano le dichiarazioni d’amore del giocatore per la tifoseria nerazzurra.

La Juventus è in trattativa con il Psg per chiudere definitivamente la trattativa per Dusan Vlahovic. Il tutto però, richiederebbe circa una settimana di tempo. Giuntoli ha chiesto a Lukaku di aspettare, consapevole che il giocatore gradisca la destinazione. L’attaccante non si è fatto vivo, nessuna risposta all’Inter, l’offerta juventina ha attirato la sua attenzione. I bianconeri sono pronti a versare nelle casse del Chelsea 37,5 milioni di euro, più 2,5 di bonus.

Fonte foto: Flickr.com

