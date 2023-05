Giuntoli-Juve accordo raggiunto: contratto fino al 2026. I dettagli

Giuntoli Juve accordo raggiunto per un contratto fino al 2026, le ultime

Giuntoli Juve, accordo raggiunto è quanto riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Di seguito le parole di Schira sul futuro del ds del Napoli.

“Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Peppe Pompilio hanno concordato a titolo personale con Juventus un contratto fino al 2026. Trattative in corso con Napoli per raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2024. Il matrimonio tra Cristiano Giuntoli e la Juventus è destinato a celebrarsi con un paio d’anni di ritardo. Il primo incontro tra le parti era stato ad aprile del 2021 a Viareggio. A caldeggiarlo anche Lippi. Poi la Juventus per il post Paratici preferì promuovere Cherubini”.

