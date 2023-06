Repubblica – Giuntoli pronto per la Juve, ADL non lo sostituirà con nessuno: il piano del Napoli.

Il Napoli è pronto a fare a meno di Giuntoli, che è pronto per partire in direzione Juventus. Tuttavia il quotidiano fa il punto della situazione in casa azzurra perché fa sapere che non sarà ingaggiato nessun altro ds: “Il presidente non lo sostituirà: sarà lui al vertice di un gruppo di lavoro che comprende l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, i due responsabili del settore scouting, Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, e Antonio Sinicropi, appena diplomato direttore sportivo e compagno di Valentina De Laurentiis”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli presenta Garcia: entusiasmo alle stelle

Agente Zerbin: “Piace a tante squadre, del futuro parleremo con il nuovo tecnico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 20 Giugno 2023 a cura di Artemis