Corriere dello Sport – Giuntoli sognava di portare Lukaku al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare dell’epoca Giuntoli al Napoli. Il ds, prima della sua partenza per la meta bianconera, aveva dei piani ben precisi per la rosa azzurra. Ecco la lista dei giocatori nel mirino dell’ex partenopeo: “Un annetto fa, quando l’addio non era ancora in cantiere, stava lavorando al futuro del Napoli: Kilman e Le Normand per la difesa, consapevole in largo anticipo che Minjae sarebbe andato via; Gabri Veiga a centrocampo; Adama Traoré al posto di Lozano; Vicario per la porta; Lukaku, dicevamo. Ne parlava con Micheli e Mantovani, gli uomini dello scouting, e con il vice Pompilio. Ancora a Castel Volturno ma serio candidato a seguirlo alla Juve a fine stagione”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Braga – Curve superiori esaurite, procede la vendita

Rugani recupera per Juventus-Napoli, le ultime su Locatelli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Inter, l’esito degli esami di De Vrij e Dumfries