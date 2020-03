Giuseppe Salsetta di Amici papà, la moglie Carmela è incinta: “Si chiamerà Giovanni Francesco”

Vicognain arrivo per un ex allievo di Amici. Lui è Giuseppe Salsetta, concorrente nel talent di Maria De Filippi nell’edizione numero 7, quella che vide la vittoria di Marco Carta. Intervistato dal settimanale Vero Tv, Salsetta ha svelato che diventerà presto papà. Una gioia che si aggiungerà a quella per la pubblicazione del suo nuovo singolo “Per non perderti ancora”, in uscita il 6 marzo. Il bambino sarà un maschietto e si chiamerà Giovanni Francesco.

Non ho mai provato in vita mia un’emozione così forte. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l’estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. È stata una meravigliosa sorpresa per entrambi. È un maschietto e nascerà a maggio, non vedo l’ora. L’abbiamo scoperto insieme mentre eravamo in vacanza. Carmela non si sentiva particolarmente bene. Pensavamo fosse stanchezza, il caldo o semplicemente stress. Tra i vari accertamenti a cui si è sottoposta abbiamo deciso di fare anche il test di gravidanza. Che botta di adrenalina quando abbiamo visto che il risultato era positivo!

Il matrimonio di Giuseppe Salsetta a giugno

Era il 27 giugno 2019, quando Giuseppe Salsetta e Carmela si sposavano con una romantica cerimonia a Roma e la festa presso la seicentesca Tenuta di Ripolo. “Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. E invece siamo qui“, raccontò Giuseppe dopo le nozze, “L’incontro con lei mi ha reso un uomo nuovo“.

Chi è Giuseppe Salsetta

Classe 1986, Giuseppe Salsetta è originario di Gela e ha partecipato ad Amici nella stagione 2007-08, all’età di 21 anni. Si è posizionato al nono posto e si è trasferito a Roma per inseguire la carriera di cantante. Ha lavorato in musical come “Miracoli di seta” e “Rimini anni 60”, nel 2010 ha pubblicato l’album di esordio “Quello che vorrei” e nel 2014 è uscito il singolo “Non voglio ciò”. Ha fatto anche una tournée al fianco del comico Maurizio Battista. Dopo il singolo, pubblicherà il suo nuovo album a maggio. Così ha raccontato la sua esperienza ad Amici:

Mi ha fatto crescere tanto artisticamente, mi ha insegnato a dominare il palco, mi ha dato sicurezza in me stesso, ma soprattutto mi ha fatto crescere umanamente. Lì dentro sei tu contro tutti, allora devi per forza stringere i denti e andare avanti. Cos’ho apprezzato di Maria? La straordinaria serenità che era in grado di trasmettere quando mi parlava, anche nei momenti in cui vedevo tutto nero. Continuo a seguire, con interesse, le sue trasmissioni e spero un giorno di poterla riabbracciare.