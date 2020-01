Gli auguri bollenti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per Capodanno

L’ultimo giorno dell’anno non potevano mancare gli auguri che i personaggi noti hanno rivolto ai loro fan, ma quelli di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in fatto di originalità e sensualità battono proprio tutti.

Le foto bollenti e gli auguri ai fan

La showgirl argentina non ha esitato, anche nei suoi personalissimi auguri di Capodanno, a fare presente ai suoi fan quanto sia innamorata del suo Stefano De Martino. I due sono in vacanza in Svizzera e hanno optato per la montagna come località in cui trascorrere gli ultimi giorni di questo 2019. Da quando sono tornati insieme non fanno altro che concedersi fughe romantiche, ritagliarsi dello spazio che sia unicamente per loro e nel quale coltivare il loro amore che, con il passare del tempo, sembra rafforzarsi sempre più, quindi perché non comunicarlo e sottolinearlo in un momento di bilanci, di riflessioni e di spensieratezza come lo è passaggio da un anno vecchio ad uno nuovo? Ed ecco che la showgirl sul suo profilo Instagram pubblica delle foto particolarmente bollenti, in cui lei e ballerino napoletano sono intenti a baciarsi e abbracciarsi stesi l’uno a fianco all’altra, la conduttrice di Tu sì que vales scrive: “Mi piaci assai…mi piaci tu! Buon Capodanno a tutti”.

Nel 2019 sono tornati insieme

Semplice, diretto e inequivocabile, date le foto a cui fa da corredo questo messaggio. Non sono i primi scatti un po’ più osé pubblicati dalla coppia, per cui non c’è da stupirsi, anzi si aggiungo a tutte le foto pubblicate in quest’anno in cui è nuovamente scoppiato il loro amore. Dalle indiscrezioni sul loro avvicinamento agli scatti ambigui, fino ad arrivare alle prime foto che ufficializzassero un ritorno nel quale, in fondo, tutti i fan della coppia speravano di vedere. Da lì in poi, i viaggi, le foto con il piccolo Santiago, la condivisione di momenti intimi e quotidiani di una coppia, come Stefano e Belen, assediata dalle cronache rosa che, in fin dei conti, vuole condividere la propria felicità.