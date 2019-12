Golden State Warriors-Houston Rockets NBA: programma, orario, tv, diretta Cielo

Tweet on twitter

Share on facebook

Scenderanno in campo alle 23.00 del giorno di Natale Golden State Warriors e Houston Rockets, impegnate in un incontro privo del fascino che potrebbe avere date le assenze pesantissimi di Steph Curry e Klay Thompson, le stelle del sodalizio californiano. Al momento Golden State, 3 titoli NBA dal 2015 a oggi e cinque finali consecutive, è uno dei peggiori team della lega e i Rockets, tutt’ora, al contrario, una delle corazzate della Western Conference, non dovrebbero avere troppi problemi a portare a casa il successo.

L’incontro verrà trasmesso in diretta TV in chiaro su Cielo.

IL PROGRAMMA DI GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS (25 dicembre)

Orario: 20.30

Loading…

Loading…

Diretta TV: Cielo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi