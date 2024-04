La Gazzetta dello Sport – Gollini lascerà il Napoli, al suo posto Caprile

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Micheli e Meluso saranno in tribuna per seguire la partita di Elia Caprile. Il giocatore dell’Empoli, ma di proprietà del Napoli, potrebbe rappresentare il futuro tra i pali in casa azzurra, per la prossima stagione. Per quanto riguarda Alex Meret, il rinnovo è scattato in automatico in base al 70% di presenze.

Nonostante ora sia legato al Napoli fino al 2025, è previsto per fine stagione un incontro la società e l’entourage del giocatore, poiché la sua situazione resta precaria. A salutare, invece, sarà Pierluigi Gollini, perché l’ascesa di Caprile, allontana il riscatto a 7mln di euro dall’Atalanta. Non è da escludere che il prossimo anno Meret e Caprile possano giocarsi il posto da titolare.

