Gosens, Ronaldo: “Gli chiesi la maglia ma mi rispose di no, non mi guardò nemmeno, che vergogna”

Il giocatore dell’Atalanta rivela un episodio veramente spiacevole avvenuto con CR7

Robin Gosens ha rivelato in anteprima uno stralcio della sua nuova biografia. Il calciatore dell’Atalanta racconta un retroscena molto spiacevole che riguarda Cristiano Ronaldo. Al termine di un match tra Atalanta e Juventus, il laterale tedesco ha chiesto al portoghese la sua maglia, richiesta a cui il bianconero ha risposto con un secco ‘no!’, senza nemmeno degnarlo di uno sguardo.

Queste le sue parole:

“Hai presente quando speri che nessuno ti abbia notato e vorresti sparire? Ecco mi sono sentito così. Dopo la partita contro la Juve ho cercato di realizzare il mio sogno da bambino ovvero avere la maglia di Cristiano Ronaldo. Così, dopo il fischio finale mi sono avvicinato senza andare nemmeno dal nostro pubblico per festeggiare. ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta?‘ è stata la mia domanda ma lui mi ha risposto con un secco ‘No’ e non mi ha nemmeno guardato. Ero completamente arrossito e mi sono vergognato. Sono scappato via, mi sentivo piccolo piccolo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Perillo distrugge Maksimovic: “Non sarà rimpianto dai napoletani”

Napoli, il silenzio stampa impedisce a Gattuso di prendersi qualche rivincita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare