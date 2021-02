GRANADA-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Granada-Napoli, formazioni in campo alle ore 21:00

Granada-Napoli – E’ quasi tutto pronto al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada per il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League tra il Granada di Diego Martínez Penas ed il Napoli di Gattuso. Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy.

All. Diego Martínez Penas

NAPOLI (42-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

All. Rino Gattuso