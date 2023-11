La Gazzetta dello Sport – Grande equivoco di mercato, Lindstrom non è il vice-Lozano: il motivo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul mercato estivo del Napoli, commentandone l’impatto: “Cominciando dal brasiliano Natan, che in prospettiva può diventare un ottimo difensore ma che attualmente non può avere in campo il carisma del sudcoreano Kim Minjae. Così come lo svedese Jens Cajuste per certi versi sta già facendo meglio del francese Tanguy Ndombele, ma non è ancora maturo per rivestire un ruolo all’altezza del centrocampo di grande qualità che può schierare il Napoli.

Diverso il discorso sul danese Jesper Lindstrom, costato ben 25 milioni e che in rosa ha preso il posto del messicano Hirving Lozano. E l’equivoco sta proprio qui, nel senso che l’ex Eintracht non è un esterno di ruolo: si può adattare ma è stato sempre abituato ad agire nella trequarti. E chissà che nel tempo non possa diventare invece un’ottima soluzione come mezzala”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli segue Soumarè, il mediano vuole lasciare Siviglia

Del Genio: “Il 2-0 a Salerno aiuta nel percorso: perché non essere soddisfatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, il comunicato su Pavard dopo l’infortunio