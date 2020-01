Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver è fidanzato con la modella Anna Wolf

Al Grande Fratello Vip volano stracci tra Elisa De Panicis e Andrea Denver, con la prima che ha accusato il secondo di averle proposto un finto flirt all’interno della Casa per guadagnare visibilità mediatica. Il modello ha negato con forza le accuse di Elisa, raccontando peraltro di essere fidanzato ufficialmente con una ragazza. “Anche se fossi single, non mi metterei fare cose che non si devono fare cose davanti alle telecamere. Sono un piacione e mi piace flirtare, ma non farei mai queste cose. Sono l’ultima persona che farebbe una roba del genere, non ho bisogno di fare porcherie sentimentali“, ha sostenuto Denver, che effettivamente risulta legato alla modella americana Anna Wolf. I due sono insieme dal 2018, in una relazione fatta di alti e bassi.

Chi è Anna Wolf

Sconosciuta al mondo dello spettacolo italiano, Anna Wolf è una modella americana che vive tra New York e Miami, dov’è rappresentata rispettivamente dalle agenzie NEXT Management e Wilhelmina. Ha 23 anni e le sue misure sono 81-60-91. Anna non appare nelle foto Instagram di Andrea, che preferisce tenere la sua vita privata lontana dai social. Lei stessa ha pubblicato solo una manciata di scatti che la vedono insieme al modello veronese.

Andrea Denver e la storia difficile con Anna Wolf

Denver vive per la maggior parte del tempo a New York, anche per stare vicino alla fidanzata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, però, ha ammesso che la loro storia è stata piuttosto travagliata: “Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po’ di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all’estero“. Dopo l’esperienza al GF Vip, Andrea ha intenzione di tornare a vivere in Italia ed è convinto che il reality sarà un test che metterà alla prova la loro capacità di restare lontani: “Quello è il più grande problema. Lei ama l’Italia ma ha paura di lasciare la sua famiglia, vorrebbe restare in America. Questo è un esperienza che mi dà la possibilità di mettermi in gioco e convivere con persone. Sono una persona che vive da sola, ho i miei spazi“.