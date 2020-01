Grande Fratello Vip 2020, è scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini: “Non siamo al Bagaglino”

Il Grande Fratello Vip prova sempre di più a imporsi nel nostro panorama televisivo come il luogo delle rese dei conti.La puntata del 20 gennaio, in particolare, ha visto il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini, due volti del mondo dello spettacolo inevitabilmente legate a Vittorio Cecchi Gori, di cui Rita Rusic è stata moglie e Valeria Marini compagna.

In passato Rita Rusic non aveva negato, pubblicamente, di ritenere Valeria Marini responsabile della distruzione della famiglia messa in piedi con Vittorio Cecchi Gori e, in particolare, di aver presenziato alla festa di compleanno di Vittorio Cecchi Gori in cerca di visibilità. accuse che Valeria Marini aveva rispedito al mittente, affermando in televisione di splendere di luce propria e non cercare in Cecchi Gori una sponda di riflesso per apparire.

A pochi giorni dall’incontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, è stata appunto ora del faccia a faccia tra le due donne, che non si è certo concluso in maniera positiva. Il tema della disputa, oltre alla naturale rivalità tra le due, è stato proprio quello delle offese della Rusic, di cui Valeria Marini ha chiesto conto

“Io sono molto dispiaciuta di ciò che hai detto perché non corrisponde alla verità. Ho incontrato Vittorio che eravate già separati. Tu hai parlato sempre malissimo di me. Sono contenta che tu ti sia riavvicinata a Vittorio”.

Affermazioni alle quali Rita Rusic ha risposto in maniera piccata, senza mostrare alcuna intento di rappacificazione: “Io non parlo di te, ho altri pensieri. Goditi la tua vita e le tue soddisfazioni. Non puoi aggrapparti a me per qualsiasi cosa. Non siamo al Bagaglino”. Diversi i tentativi di Valeria Marini di cercare un minimo di dialogo, cosa alla quale Rita Rusic non si è detta disposta: “Se puoi dirmi una cosa? No, non puoi dirmi niente”. Valeria Marini ha quindi chiesto a Rita Rusic un passo indietro: “Io non porto rancore, ti perdono. Io vivo di luce mia, non sono diventata famosa per essere l’ex moglie di…’ […] Voglio le tue scuse, chiedimi scusa di tutto ciò che hai detto. Mi hai mancato di rispetto” ha tentato ancora.

Ancora negativo il responso di Rita Rusic, che ha concluso puntando il dito sulla forma fisica della showgirl: “Alfonso ma quanto deve durare questo inferno. Lei urla e non mi piace la gente che urla. Sei ingrassata, la devo mettere un po’ a dieta”.

Antonio Zequila ed Antonella Elia offendono Valeria Marini

roprio in relazione a queste affermazioni di Rita Rusic sulla forma fisica di Valeria Marini si è acceso un altro filone di discussione che alimenterà, molto probabilmemte, le polemiche dei prossimi giorni e, di conseguenza, la puntata di venerdì prossimo del Grande Fratello Vip. L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori non solo non è riuscita a fare la pace con Rita Rusic, ma è stata addirittura offesa dai coinquilini dell’antagonista. “Tu sei bellissima, lei un cesso” ha detto con poca delicatezza Antonella Elia quando Rita è rientrata nella camera nella quale erano stati chiusi i suoi coinquilini. Ha aggiunto poco gentilmente Zequila: “Lei era il triplo di te”. Valeria non ha avuto modo di ascoltare quanto di lei stavano dicendo i vip poco distante. Scoprirà più tardi, probabilmente, di essere stata vittima di body shaming.