Gravina: “Caso Suarez? Si va verso l’archiviazione”

La Juventus non avrà nessuna ripercussione dopo il caso Suarez

SportMediaset riporta le parole di Gabriele Gravina dal ​Museo Fifa di Zurigo. Il presidente della FIGC ha parlato del caso Suarez.

Queste le sue parole:

“Non è vero che la Procura Figc non si sia pronunciata, su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Per la prima parte di quell’inchiesta, con agli atti finora trasmessi dalla Procura, mi sembra di capire che si vada verso l’archiviazione. Resta l’attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr): aspettiamo che Perugia consegni questi atti” .

