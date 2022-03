Graziani: “Napoli di nuovo in corsa per lo Scudetto, il rigore su Belotti…”

L’ex campione del mondo parla delle chance scudetto del Napoli

Ciccio Graziani ha rilasciato delle dichiarazioni a “Febbre a 90”, trasmissione in onda in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

Queste le sue parole:

“Il Napoli si è rimesso in corsa, Verona era un crocevia importante, bisognava vincere e non era facile, se non l’avesse fatto ora staremmo certamente a parlare d’altro, per cui sarà in corsa per lo scudetto fino alla fine.

Anguissa E’ mancato molto, ma devo dire che in emergenza il Napoli ha fatto cose straordinarie anche con Lobotka, la vittoria di Verona l’ha messo al secondo posto, l’unica cosa è che ora il Napoli non può più sbagliare, anche se la classifica secondo me cambierà ancora, sarà una girandola di emozioni.

Il rigore su Belotti in Torino-Inter? Sarebbe bello che ci avessero spiegato cosa Massa ha visto, altrimenti la gente ha diritto di pensare a male. Massa sarà bravissimo ma alla sala Var non deve più andare. Il challenge? Sarebbe logico, una volta per tempo, non sarebbe sbagliato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano torna in Nazionale, i complimenti della SSC Napoli

Napoli-Udinese, il comunicato della Società rivolto ai tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Pentagono apre la caccia agli Ufo, anzi agli Uap