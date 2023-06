Guardiola sul Napoli: “L’ho guardato spesso, gioca benissimo”

Pep Guardiola ha parlato ai mcrofoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter, esprimendo un pensiero anche sul Napoli.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della Champions League contro l’Inter, esprimendo una sua breve opinione anche sul Napoli.

Le prime parole riguardano proprio la vittoria della competizione:

“Mi sento molto bene, sono contento, ma devo ancora processare tutto. Potevamo pareggiare e perdere ai supplementari. Questa competizione è come il lancio di una moneta: o sei molto più forte dell’avversario, e non era il caso nostro contro l’Inter, o puoi sempre perdere. Sono felicissimo perché ho portato la nostra squadra dove merita. Non sono cambiato rispetto alla vittoria del Triplete cn il Barcellona: semplicemente mi adatto ai giocatori che ho a disposizione. Ho cercato di evitare che Brozovic saltasse Rodri, ad esempio, spostando Gundogan, ma la tattica della partita si è sviluppata diversamente. Non sempre le cose vanno come le immagini.”

Poi, su Inter e Napoli:

“All’Inter faccio i complimenti, è una squadra eccezionale. Quando sei la seconda squadra più forte d’Europa non è poco. Il calcio italiano ha fatto grandi cose e lo si è notato anche nelle prestazioni dell’Inter. Non bisogna stare a casa, si deve viaggiare e ci si deve evolvere. Ogni paese ha la sua particolarità, ma io ho visto spesso anche il Napoli: sono bravi, non lanciano più la palla in avanti, vanno sul corto e giocano benissimo. Non è facile battere le italiane. Io vedo delle cose nell’Inter, nel Napoli o nel Milan, che sono da top club. È difficilissimo fermarli.”

