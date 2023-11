Corriere dello Sport – Guerriglia tifosi Milan-Psg, tra i francesi anche ultras del Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato quanto accaduto fra tifosi ultras del Milan e quelli del Paris Saint-Germain, prima della sfida di Champions League: “Una partita già considerata ad alto rischio dalle forze dell’ordine. Perché all’andata, il 25 ottobre, milanisti e parigini erano venuti alle mani in tribuna prima di essere separati dagli steward.

Un precedente che potrebbe essere alla base della «vendetta» di lunedì sera, poco dopo la mezzanotte, tra la movida dei Navigli. In quella partita in tribuna c’erano anche tifosi del Napoli (con uno striscione) che da anni sono gemellati con il «Collectif Ultras Paris» il gruppo di supporter organizzati «ufficiali» del Psg. Nella curva francese ci sono però altri ultrà in dissenso con la società e responsabili in questi anni di incidenti e tensioni all’interno della stessa tifoseria”.

