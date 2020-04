Gwyneth Paltrow consiglia i vibratori migliori: “Contro la noia da Coronavirus”

“Si chiama vulva, non vagina. E pensiamo che la vulva abbia bisogno di maggiori attenzioni, magari con l’aiuto di un buon vibratore. O di due. O di tre”. Comincia così lo scoppiettante post di Goop, il portale di Gwyneth Paltrow che, in tema isolamento da Coronavirus, consiglia il migliori vibratore al giusto prezzo. L’attrice promuove sul sito il piacere sessuale da soli al fine di risollevare lo stress di queste paradossali giornate. Infine, promuove la libertà dal condizionamento culturale, dalla vergogna di parlare con libertà anche con il partner del proprio piacere sessuale.

Un vibratore per tutti i gusti

Sotto l’egida del suo sito, Gywneth Paltrow consiglia un vibratore per ogni evenienza. C’è quello di ultima generazione che prende il nome da una canzone di Britney Spears (“Womanizer”) e che costa 199 dollari e c’è quello economico dal nome “esotico”: il “Tennis Coach” a 55 dollari. Ce n’è uno che sembra il microfono del “Canta Tu” (lo ricordate il “Canta Tu”, vero?) e si chiama “Le Wand Petite” che costa 95 dollari. Di ogni tipo, di ogni prezzo. Parola di Gwyneth Paltrow.

Non solo vibratori, anche consigli

Ma non è tutto. L’articolo si propone anche con un vero e proprio “how to” a tutto tondo. Ci sono consigli su come raggiungere il piacere e un piccolo compendio sulle aree interessate, su tutte il clitoride, e come fare per dare una stimolazione diretta al fine di raggiungere in maniera rapida e veloce il piacere. Tra i consigli, oltre ai famigerati sex toys, non manca un lubrificatore a base di acqua, da preferire a quelli a base d’olio che possono causare il deterioramento dei vostri amati giocattolini.

Goop è anche su Netflix

Come è noto, Goop è anche su Netflix. I suoi consigli su salute e benessere sono diventati una vera e propria serie tv. Nel terzo episodio, “Il piacere è tutto nostro”, Gwyneth Paltrow consiglia in video i migliori oggetti del piacere.