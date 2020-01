Gwyneth Paltrow crea la candela “L’odore della mia vagina”, criticata sui social ma è già sold out

Gwyneth Paltrow riesce sempre a trovare il modo di far parlare di sé. L’attrice americana, sbarcherà su Netflix il 24 gennaio con una serie che si chiama Goop Lab nella quale i suoi consigli di wellness ed estetica verranno spiegati sotto forma di episodi. Ancor prima dell’arrivo della serie, c’è stato un vero e proprio boom sui social per la diffusione sul mercato della candela ideata dall’attrice che ha un nome piuttosto particolare: “L’odore della mia vagina”.

La candela di Gwyneth Paltrow

Sul sito dove è possibile acquistare questi prodotti, che prende proprio il nome di Goop, la candela dal prezzo di 75 dollari è andata letteralmente a ruba, ma non sono mancate le polemiche, anzi il web è insorto davanti a questa novità. Nella descrizione dell’insolito oggetto, che si trova anche sul sito c’è scritto: “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina’. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”.

Il business nato da un blog

Le reazioni sui social sono state immediate, c’è stato chi ha commentato incredulo dopo aver letto la descrizione, chi invece ha dichiarato che sia solo un modo attraverso il quale l’attrice americana cerchi soltanto di arricchirsi. Eppure, i risultati raggiunti dal suo blog, nato per gioco, in cui forniva dei semplici consigli sul benessere psico-fisico, e non solo, sono andati poi a fondare le basi di quella che è diventata un’azienda a dir poco milionaria, come dimostra l’affluenza nell’acquistare una candela così “strana”. Tante sono state le richieste per acquistarla, che l’attrice ha dovuto far stilare una lista d’attesa, i motivi che hanno spinto migliaia di persone a comperarla sono davvero i più disparati, fatto sta che il profumo nascosto di Gwyneth Paltrow ha fatto impazzire i fan più accaniti dell’attrice, dimostrandosi l’ennesimo business che porta la sua firma.