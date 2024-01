UFFICIALE – Hamed Traorè non sarà convocato per Lazio-Napoli: il motivo

Hamed Traoré, non sarà convocato per Lazio-Napoli: il report

Il Napoli si è allenato nel primo pomeriggio al Konami Training Center in vista della sfida di domani contro la Lazio. Per la trasferta all’Olimpico non sarà convocato Hamed Traoré.

Il nuovo acquisto oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla prossima settimana. A riportarlo è la SSCNapoli nel report odierno.

