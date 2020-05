Hamsik: “Spero che il campionato riparta, credo ancora nel Napoli in Champions”

Lo ha detto Marek Hamsik ai microfoni del Corriere dello Sport, un concetto semplice quello espresso dal capitano di mille battaglie, oggi in Cina, al Dalian. Hamsik non ha mai smesso di seguire la sua ex squadra, i contatti coi vecchi compagni sono costanti, nei giorni scorsi sui social ha anche fatto gli auguri a De Laurentiis per il suo compleanno.

Lo slovacco è rimasto legatissimo al Napoli e da lontano segue le novità sul campionato. Spera si possa ricominciare perché crede in Gattuso e sa che gli azzurri hanno tutte le carte in regola per conquistare il quarto posto. Che vorrebbe dire appunto Champions.