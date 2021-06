Hamsik su Fabian Ruiz: “All’altezza dei grandi club ma spero resti a Napoli”

L’ex giocatore del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo “AS” esprimendo il suo pensiero su Fabian Ruiz.

Marek Hamsik è considerata una vera e propria bandiera per il Napoli. Il centrocampista slovacco ancora oggi è nel cuore dei tifosi azzurri, affetto indubbiamente ricambiato. Recentemente Hamsik ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo “AS”, ricordando Napoli ed esprimendo la sua opinione su Fabian Ruiz.

“Mi manca Napoli, ma non credo ci sia un’opportunità di ritorno. Io non mi sono proposto, il Napoli guarda al futuro. Fabian Ruiz è assolutamente all’altezza dei grandi club europei, ha fatto una bella scelta venendo a Napoli perché ha potuto giocare la Champions League con una grande squadra. Se non andrà via e rimarrà lì farà grandi cose.”

