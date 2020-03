Heidi Klum in quarantena bacia il marito attraverso un vetro: “Tieni al sicuro chi ami”

Modella e conduttrice televisiva, Heidi Klum è in attesa di scoprire i risultati del tampone per il coronavirus. Nei giorni scorsi, la conduttrice di America’s Got Talent aveva fatto sapere ai suoi fan sui social di non sentirsi molto bene. Così aveva deciso di rimanere a casa, in auto isolamento, rinunciando per il momento a partecipare al programma tv. Per precauzione, lei e il marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel sposato lo scorso anno in Italia, stanno cercando di mantenere le distanze anche a casa, evitando ogni contatto. Così la modella ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui bacia il marito, ma dall’altra parte di un vetro:

Come molti di voi, anch’io mi sono sentita malata per tutta la settimana e, sfortunatamente, non si sente bene neanche mio marito che è tornato dal suo tour un paio di giorni fa. Per essere sicuri, siamo rimanendo separati finché non avremo i risultati dei nostri test per il coronavirus (che abbiamo ottenuto oggi finalmente). Non vogliamo spargere germi e rischiare di far ammalare altre persone..anche tra noi due! Anche se vorrei abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta e non diffonderli ulteriormente. Sono tempi strani…ma in questi momenti, ti ricordi cosa è davvero importante – le persone che ami e che vuoi tenere al sicuro. Siamo tutti sulla stessa barca e sta a noi proteggere chi amiamo, i nostri vicini e le nostre comunità. Per favore, ascoltate le autorità e state a casa se potete e mantenete distanza tra voi e le altre persone…insieme possiamo farcela, ma dobbiamo essere proattivi, così da avere un futuro brillante e in salute.

Heidi Klum non parteciperà ad America’s Got Talent

“Spero sia solo un raffreddore”, aveva detto la modella negli scorsi giorni, via Instagram Stories. Heidi Klum non si è sentita molto bene a causa di sintomi influenzali, così per precauzione ha deciso di non prendere parte alle registrazioni della puntata di America’s Got Talent, di cui è giudice, lo scorso mercoledì. La modella ha preferito rintanarsi a casa, per la sua salute e per quella di tutti, spiega. “Tutto è iniziato con brividi di freddo, sensazione di febbre, tosse, naso che cola”, ha raccontato la top model 46enne, “rimanete a casa se non vi sentite bene”.

America’s Got Talent senza pubblico

Nel frattempo, anche negli Stati Uniti il mondo dello spettacolo cerca alternative per mandare avanti l’intrattenimento, nonostante il coronavirus. America’s Got Talent lo scorso mercoledì è andato in onda senza Heidi Klum, sostituita dall’attore della serie tv ‘Modern Family’ Eric Stonestreet. Ma la modella non era l’unica a mancare, perché come è successo anche in Italia, molti programmi come America’s Got Talent sono stati registrati senza pubblico in studio. “A causa della situazione globale in atto causata dal Covid-19, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri team di produzione e i nostri partner di rete per adottare misure volte a ridurre al minimo il rischio di esposizione al nostro cast, alla nostra squadra e al pubblico dal vivo”, ha detto in una nota il rappresentante del programma.