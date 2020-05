Helena Christensen svela: “Ho rischiato di morire, ero alla deriva in mezzo agli squali”

Tra le più note supermodelle degli anni 90, Helena Christensen ha raccontato in un’intervista al Sunday Times un drammatico episodio risalente a diversi anni fa in cui rischiò la vita. Nel corso di un viaggio per un servizio fotografico a Zanzibar in collaborazione con la rivista Vogue, l’indossatrice danese rimase per giorni su un’imbarcazione alla deriva, in un tratto dell’Oceano indiano infestato dagli squali.

La disavventura di Helena Christensen e Fabrizio Ferri

Insieme a lei e all’equipaggio c’era un italiano, il fotografo di moda Fabrizio Ferri. La barca andò in avaria e li lasciò prigionieri dell’oceano, a miglia di distanza dalla terraferma, con una quantità limitata di viveri. I soccorsi tardavano ad arrivare e Ferri pensò di fare un tuffo in mare, ma venne salvato in extremis:

Fabrizio stava per tuffarsi nell’oceano quando il capitano arrivò correndo dal ponte inferiore, agitando le braccia e urlando che si fermasse. Il capitano disse che se Fabrizio fosse saltato dentro non sarebbe riemerso perché era tempo di accoppiamento e alimentazione per gli squali. Alcuni giorni dopo, quando avevamo quasi finito il cibo e l’acqua, siamo stati salvati.

Helena Christensen oggi, che fine ha fatto la top model

Classe 1968, Helena Christensen venne lanciata nel mondo della moda grazie alla vittoria a Miss Danimarca nel 1986. Lo stesso anno rappresentò la sua nazione a Miss Universo, ma il decollo definitivo avvenne nel 1990 grazie all’apparizione nel video musicale della canzone Wicked Game di Chris Isaak. Diventò a quel punto una delle top model più richieste al fianco di colleghe come Claudia Schiffer e Naomi Campbell e sfilò per tutti i più importanti brand tra cui Versace, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Dior e Armani. In anni più recenti, è apparsa sul calendario Pirelli nel 2014 e nel 2017 ha reso omaggio a Gianni Versace in una storica sfilata commemorativa. A febbraio 2020 ha sfilato alla settimana della moda di Parigi e a marzo è stata testimonial di Victoria’s Secret. Curiosità: forse non tutti sanno che ha avuto un figlio da Norman Reedus, il Daryl Dixon di “The Walking Dead”e che oggi è legata a Paul Banks degli Interpol.