Hellas Verona-Napoli, la mossa di Garcia per sostituire Osimhen

Dopo l’infortunio di Osimhen, Rudi Garcia avrebbe già pensato al suo sostituto per la sfida tra Napoli ed Hellas Verona.

Sabato 21 ottobre il Napoli tornerà in campo per sfidare l’Hellas Verona e probabilmente Victor Osimhen non ci sarà a causa di un infortunio riportato in Nazionale.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla squadra azzurra, in particolare sulla scelta di Rudi Garcia per sostituirlo.

“Dunque a questo punto il favorito sarà l’ex Giovanni Simeone. L’argentino già a Lecce è partito titolare da centravanti, quando Garcia aveva deciso di far riposare un po’ Osimhen in vista della sfida con il Real Madrid. Il Cholito è andato già in gol contro l’Udinese, entrando dalla panchina, e spera di avere nuove occasioni da sfruttare. L’altro candidato è Giacomo Raspadori, schierato titolare come punta centrale ieri sera da Luciano Spalletti in Nazionale, contro Malta. In gol c’è andato l’altro Jack, Bonaventura, ma il bolognese è sempre competitivo. E chissà che Garcia non pensi di schierarlo insieme a Simeone con il 4-2-3-1.”

