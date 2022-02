Higuain: “A Miami sto bene, qui non ho mai ricevuto insulti dai tifosi”

Higuian torna a parlare

L’ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuian ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports, dove ha parlato del suo momento felice a Miami. Ecco quanto dichiarato:

“Qui a Miami sono davvero tranquillo, ho trovato la stabilità emotiva che volevo e mi sento davvero felice. Questa citta mi ha portato ciò che ho cercato per tanti anni, ovvero la tranquillità. C’è molto rispetto, il calcio non è una priorità. I tifosi vanno allo stadio per godersi uno spettacolo e quando ti trovano ti fanno i complimenti o ti spronano, ma non ho mai ricevuto insulti. Tutta la tranquillità che ho adesso non la cambierei per niente al mondo.”

