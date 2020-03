Higuain – Ecco il motivo della fuga

Fuga Higuain – Il fratello spiega il motivo del gesto dell’attaccante

Dopo la prima positività al Covid 19 in casa bianconera con Rugani poi seguito da Matuidi, l’argentino è volato in sudamerica per stare accanto alla mamma malata. Nicola, fratello e procuratore del 21 bianconero, ha chiesto al mondo dei social e all’opinione pubblica di tacere a riguardo:

“Per favore, i famosi leader dell’opinione pubblica tacciano un po, nostra madre ha un cancro da 4 anni. Chiediamo rispetto e considerazione”.

