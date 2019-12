Hilary Duff e Matthew Koma sono marito e moglie, la coppia si è sposata nel cortile di casa

Lo avevano annunciato lo scorso maggio, ma non avevano ufficializzato nessuna data. Da ieri, Hilary Duff e Matthew Koma sono marito e moglie. La cantante 32enne ha sposato il musicista newyorchese nel cortile della propria abitazione di Hollywood, a Los Angeles. Pochi gli invitati, solo amici e parenti stretti e soprattutto nessuna foto pubblicata. A rivelare la notizia JustJared che pubblica le dichiarazioni di una fonte: “È stata la celebrazione di un amore, una cerimonia davvero intima con poche persone, soltanto amici e familiari”.

La storia d’amore tra Matthew Koma e Hilary Duff

La storia d’amore tra Hilary Duff e Matthe Koma è iniziata un paio di anni fa. Lei veniva da un primo matrimonio con Mike Comrie, dal quale ha avuto un figlio di 7 anni. Lui veniva dalla storia con Carly Rae Jepsen. Per lui questo è il primo matrimonio. La coppia ha già una figlia: è la piccola Banks Violet Bair, di un anno. La cantante Hilary Duff divenne famosa per la serie Lizzie McGuire, dedicato al pubblico teen e si è attestata anche in commedie romantiche come “Cinderella Story”. La proposta di matrimonio di Matthew Koma a Hilary Duff è stata anche documentata in passato da Fanpage.it, quando una fonte rivelò a E! News: “Matthew voleva che fosse davvero una sorpresa, lei non sospettava nulla. L’ha portata su un tetto, in piena notte. Erano solo loro due”.

Hilary Duff tornerà a essere Lizzie McGuire

E c’è una svolta anche nel futuro professionale di Hilary Duff perché presto riprenderà proprio il ruolo di Lizzie McGuire. Il network Disney+, che da noi arriverà nel marzo 2020, ha commissionato un reboot della serie che riprenderà le avventure della McGuire oggi. La Duff ha dichiarato: “Anche Lizzie è cresciuta, è più anziana, è più saggia, e ha un budget per le scarpe molto più cospicuo. Ha il lavoro dei suoi sogni, e l’uomo perfetto, che possiede un ristorante esclusivo. Si sta preparando per festeggiare il suo trentesimo compleanno”. Sarà una serie destinata a quei teenager che oggi sono cresciuti e hanno proprio la stessa età della McGuire.