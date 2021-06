Hysaj va alla Lazio, pronto a riabbracciare Sarri. Accordo definito

Hysaj dice addio al Napoli, accordo con la Lazio imminente

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Elseid Hysaj è molto vicino all’accordo con la Lazio dove ritroverebbe anche Maurizio Sarri. Ecco quanto riporta la rosea:

“La trattativa per portare in biancoceleste il terzino albanese è decollata nelle ultime ore e l’operazione dovrebbe essere chiusa già nei prossimi giorni. Hysaj, che negli ultimi sei anni ha giocato con il Napoli, si sta infatti per svincolare ed è libero di decidere il suo futuro. La Lazio lo aveva già contattato prima dell’arrivo di Sarri. Dopo che l’ex allenatore di Juve, Chelsea e Napoli ha firmato per i biancocelesti la trattativa ha preso ancora più vigore, anche perché Sarri non ha esitato a dare il suo placet all’arrivo di Hysaj”.

