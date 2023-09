FOTO – Biglietti Napoli-Real Madrid: gli ultimi posti disponibili

Biglietti Napoli-Real Madrid

Biglietti Napoli Real Madrid – Oggi è iniziata la seconda fase di vendita dei tagliandi per il match di UEFA Champions League in programma allo stadio Diego Armando Maradona per il prossimo 3 ottobre 2023. Dopo una prima fase di vendita in cui i biglietti sono stati riservati ai possessori di abbonamento, adesso la vendita è accessibile a tutti i titolari di Fidelity Card SSC Napoli.

Biglietti Napoli Real Madrid

I biglietti stanno andando letteralmente a ruba e ormai restano disponibili solo gli ultimi posti su TicketOne. Ecco quali biglietti sono rimasti per Napoli Real Madrid:

Curva A superiore: ultimi posti

Curva A inferiore: ultimi posti

Curva B superiore: biglietti esauriti

Curva A inferiore: ultimi posti

Tribuna Nisida: ultimi posti

Distinti superiori: ultimi posti

Distinti inferiori: ultimi posti

Tribuna Posillipo: ultimi posti

