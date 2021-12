I complimenti di Spalletti alla squadra: “Siete stati bravissimi”

I complimenti di Luciano Spalletti ai suoi ragazzi dopo la supersfida con l’Atalanta: “Siete stati bravissimi, non ho nulla da rimproverarvi”.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, in seguito alla sfida contro l’Atalanta, Luciano Spalletti si è complimentato con la sua squadra. Ieri, durante la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, ha richiamato i ragazzi – compresi gli infortunati -, e si è complimentato per la prestazione in campo sabato sera al Maradona.

“Contro l’Atalanta siete stati bravissimi, non ho nulla da rimproverarvi. Conosco il vostro valore, non avevo certo bisogno di questa prestazione per capire quanto siete forti”. Questa la sintesi del discorso che ha esposto il tecnico di Certaldo.

