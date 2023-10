I due motivi per cui Osimhen ha scritto quel messaggio social

Il quotidiano Tuttosport riporta due ragioni per le quali Victor Osimhen avrebbe deciso di scrivere quel messaggio sui propri social.

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato i motivi per il quale l’attaccante Victor Osimhen ha scritto quel messaggio social verso i tifosi e la città di Napoli.

“L’amarezza ed il risentimento cominciavano ad essere presenti nei confronti dell’amato bomber nigeriano. Gli ultimi due gol salutati solo abbracciando i compagni di squadra e senza minimamente esultare, oltre a tutte le foto con la maglia del Napoli cancellate dal suo profilo Instagram: due azioni che rischiano di essere di rottura con chi ama alla follia ed esplode di gioia tutte le volte che va in gol un giocatore del Napoli. Per queste due ragioni erano cresciuti i mugugni rivolti ad Osimhen e questo calo di gradimento non poteva essere vissuto con indifferenza da chi oggi è l’idolo della tifoseria. Ecco perché, dopo le polemiche scatenate dalla pubblicazione sul Tiktok del Napoli del vide che presumeva ironizzare sul Osimhen, ieri il nigeriano ha rotto il silenzio utilizzando il suo profilo Instagram.”

Fonte foto: Flickr.com

