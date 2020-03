I figli di Heather Parisi a Hong Kong tornano a uscire: “Una passeggiata ha scatenato la gioia”

Heather Parisi, i figli Elisabeth e Dylan e il marito Umberto Maria Anzolin sono tornati a uscire di casa a Hong Kong dopo l’allentamento delle misure di sicurezza necessarie a contenere il contagio da coronavirus. Lo scrive la coreografa e ballerina che pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui documenta la gioia con la quale i suoi figli hanno reagito alla notizia di poter fare finalmente una passeggiata:

È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan! Ai tempi del COVID-19, torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali.

La testimonianza di Heather Parisi da Hong Kong

Heather conferma che oggi a Hong Kong non esiste più l’obbligo di restare confinati nelle proprie abitazioni. È stato però introdotto il divieto di assembramento per gruppi che superano le quattro persone e quello di occupare in più di quattro tavoli di bar e ristoranti: “A Hong Kong non c’è obbligo a rimanere a casa. È stato introdotto invece l’obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l’obbligo di non fare tavoli al ristorante o al pub con più di quattro persone”.

La vita di Heather Parisi e Hong Kong durante l’epidemia di Covid-19

Anche la vita di Heather Parisi a Hong Kong è cambiata, sebbene adesso si avvii lentamente a tornare alla normalità. Il 6 marzo scorso, la corografa e ballerina aveva raccontato le condizioni di vita in Cina: “La gente è tornata a lavorare in ufficio, i parchi e i centri sportivi sono stati riaperti. Le misure sono state necessarie e fondamentali nell’ottenimento dei risultati fin qui raggiunti. Ma non bisogna abbassare la guardia e il Governo ne è consapevole. Sembra ormai certo che la chiusura delle scuole sarà forse prolungata sino a maggio e che tutte le manifestazioni pubbliche, sportive e non, rimarranno vietate a tempo indeterminato”. Per far fronte alle esigenze dei cittadini, il governo ha varato una serie di misure: “Il Governo di Hong Kong ha anche intrapreso alcune iniziative destinate a risollevare l’economia e, tra queste, quella di versare sul conto corrente di ciascun cittadino 1200 euro come aiuto”.