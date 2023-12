Le pagelle – I voti di Kvaratskhelia: “Simbolo della crisi del Napoli, sbaglia un gol incredibile: salvatelo!”

Dopo Juventus-Napoli, i quotidiani hanno espresso il loro giudizio sulla performance dei giocatori. Sotto i riflettori ci è finito proprio Khvicha Kvarstkhelia, con voti bassi e negativi:

La Gazzetta dello Sport, 5: “Simbolo della crisi del Napoli. Gli riesce poco o niente, la corsa in dribbling è scomposta, sbaglia un gol incredibile. Salvatelo”.

Corriere dello Sport , 5: “Il gol che sbaglia al 28’, quando Osi lo mette da solo davanti a Szczesny, con tutto il tempo di mirare e piazzare, è da non credere per uno come lui. E così s’innervosisce e cade nella provocazione di Gatti: reazione, giallo. Cambiaso è una goccia cinese (di falli) e sull’1-0 concede spazio al gioco di McKennie”.

