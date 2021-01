Iannicelli attacca Gattuso: “Il Napoli le prende da tutti, la società rifletti sull’allenatore”

Iannicelli attacca Gattuso e consiglia il Napoli

Peppe Iannicelli attraverso i microfoni di Canale 21, pone l’attenzione sull’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Non è possibile che una squadra conduca una partita del genere, questa squadra prende sberle da chiunque. Non dimentichiamo che quello visto stasera allo stadio di Napoli non era l’Empoli dei titolari, ma la squadra b, visto che c’erano molte riserve. Già questo deve farvi riflettere ampiamente su quello che è successo durante questa partita. Non è possibile che una squadra di Serie B faccia il bello e cattivo tempo. Il Napoli da questo momento penso debba riflettere seriamente sull’operato di Gennaro Gattuso, sulla sua conduzione tecnica e sui presunti leader di questa squadra. Bisogna ascrivere delle responsabilità a questo tecnico, non è possibile, ripeto, si veda una squadra del genere contro squadre di Serie B. Il Napoli di Gattuso prende gol da tutte le squadre, ma avete visto stasera al Maradona? Incredibile venga messo sotto da una squadra del genere.”

