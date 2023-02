Canale 21 – Iannicelli: “Il Napoli ha già vinto lo Scudetto, noiosa attesa per certificarlo”.

In diretta a ‘Campania Sport’, Peppe Iannicelli ha espresso la sua opinione in merito all’andamento del Napoli: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, si tratta di attendere la noiosa certificazione matematica. Paragono la stagione del Napoli alla canzone Supereroi di Mr Rain. La supremazia del Napoli è mostruosa. Mi ha stupito anche la prova di Lozano. C’è un pizzico di rammarico per aver buttato via la Coppa Italia, un po’ mi infastidisce…”.

Fonte foto: Canale 21 YouTube.

