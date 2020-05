Iconize picchiato per strada, lo sfogo di Marco Ferrero: “Mi hanno chiamato froc*o, è bullismo”

Brutto momento per Marco Ferrero, fotografo e webstar noto col nome d’arte di Iconize: il ragazzo è stato vittima di un’aggressione a sfondo omofobo. Lo ha spiegato lui stesso in un video pubblicato su Instagram, in cui ha mostrato il volto tumefatto e ha raccontato i dettagli dell’episodio che risalirebbe a ieri sera. Marco ha dichiarato di essere stato insultato da un gruppo di ragazzi e preso a pugni da uno di loro.

Ciao ragazzi, ho pensato molto se fare questo video, ma poi ho detto ‘Meglio far sapere alle persone quel che succede in giro’ visto che posso comunicare, visto che in mano un potere di comunicazione che non molti hanno. Ieri sera sono uscito con il mio cane a fare una passeggiata, e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto appunto di no. Uno di loro mi ha urlato ‘Fr.cio!’. Io ho risposto, perché non ho timori o paure, io sono felicissimo di essere chi sono e dove sono arrivato. Uno si è girato e mi ha tirato un pugno. Io lì sono rimasto un po’ sotto shock, loro sono scappati e io sono salito a casa, ho chiamato mia mamma, poi mi sono messo a dormire.

L’appello di Iconize contro il bullismo

“A mente fresca ho deciso di dire questa cosa“, ha spiegato Ferrero, definendo l’episodio come un atto di “bullismo puro“: “Perché si viene bullizzati? A volte nasce perché hai gli occhiali, l’apparecchio, dei chili di troppo, sei gay, sei lesbica. Cerchiamo tutti quanti la libertà e poi ci sono questi pregiudizi inutili. Voi sapete che vergogna si prova ad essere bullizzati? Sapete che le persone bullizzate pensano di avere qualcosa di sbagliato solo perché qualcuno li insulta? A voi sembra una cosa corretta, visto che siamo tutti alla ricerca della libertà e poi voi non la date ad alcune persone? Solo perché sono diverse? Magari anche migliori di altri, perché se una persona è creativa non vuol dire solo che è gay, magari fa più successo delle altre persone. Nella vita è meglio dare una mano a qualcuno, difendere qualcuno e essere amico o spendere una parola bella per qualcuno piuttosto che offendere o dare un pugno in faccia“. Tanti i commenti di sostegno al post, anche da personaggi dello spettacolo come Giulia Salemi, Briga, Francesca Cipriani e Chiara Nasti.

Chi è Marco Ferrero, il coming out nel 2015

Influencer, blogger e art director molto conosciuto sul web con oltre 500mila follower su Instagram, anni fa fece parlare di sé per un presunto flirt con Aurora Ramazzotti. In realtà, i due sono semplicemente grandi amici e nel 2015 Marco ha fatto coming out, svelando di essere gay: “C’è un ostacolo davanti a tutti noi e so che a volte la paura è più forte della verità, però bisogna trovare il momento giusto, creandoselo. Io ho deciso di fare questa dichiarazione anche se per me è una cosa normalissima. Le persone sono tutte uguali, tutti abbiamo un cuore“.