Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme a Capodanno 2020, così scacciano le voci di crisi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono in crisi. Lo dimostrano i video postati dalla donna sul suo profilo Instagram in occasione del Capodanno 2020. La dama del trono over di “Uomini e Donne” e il suo futuro marito – a meno di un non troppo inaspettato colpo di scena – hanno voluto concludere in compagnia l’uno dell’altra il 2019, l’anno che ha segnato la ripartenza della loro storia d’amore. Per l’occasione Ida è volata a Taranto, dove vive il compagno. I filmati scacciano le voci di crisi circolate in rete a Natale: i due avevano trascorso separati le feste tanto da avere spinto i fan a pensare a un momento no per la loro relazione.

La proposta di matrimonio di Riccardo a Ida

A sorpresa, circa un mese fa Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo. La Platano, benché fosse innamoratissima del fidanzato, aveva deciso di rifiutare la proposta dell’uomo perché insicura in merito al futuro del loro rapporto. Le numerose liti affrontate l’avevano spinta a procedere con cautela e a chiedere altro tempo prima di sbilanciarsi e accettare la proposta di matrimonio.

Il sì di Ida, sposerà Riccardo Guarnieri

A qualche settimana dal primo no, Ida è tornata sui suoi passi e ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Guarnieri. Per spingerla a cambiare idea, Riccardo ha atteso pazientemente che le acque si calmassero e ha deciso di chiedere nuovamente la mano della compagna, questa volta in privato. Il successo è arrivato in quell’occasione, con la donna che ha deciso di indossare l’anello, dono del fidanzato e pegno del loro futuro insieme.