Mercato Napoli – Idea Nehuen Perez dell’Udinese, se salta Dragusin. I dettagli

Mercato Napoli, idea Nehuen Perez dell’Udinese se salta la trattativa con Dragusin del Genoa

Mercato Napoli, idea Nehuen Perez dell’Udinese nel caso dovesse saltare la trattativa per Radu Dragusin del Genoa. Di seguito quanto riporta TMW:

Radu Dragusin come prima scelta, ma non solo. Il Napoli per la difesa valuta anche altre opportunità qualora non dovesse andare in porto la trattativa col Genoa che comprende anche Leo Ostigard e Alessandro Zanoli e un nome forte sul tavolo della dirigenza partenopea è quello di Nehuen Perez, centrale classe 2000 dell’Udinese e della nazionale argentina. Il club partenopeo vuole sempre legare un nuovo acquisto in difesa all’uscita di un centrale e se non riuscirà a chiudere la maxi-operazione col Genoa comprendente Dragusin, Ostigard e Zanoli proverà comunque a cedere il calciatore norvegese per poi puntare su un altro centrale, con Nehuen Perez che a quel punto sarebbe una opzione forte.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli: il Tweet di ADL

UFFICIALE – Maurizio Mariani è l’arbitro di Torino-Napoli: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”