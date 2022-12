La Gazzetta dello Sport – Idea Samardzic: solo offerta folle può aprire la trattativa.

Lazar Samardzic è nelle idee del Napoli, ma solo un’offerta da capogiro potrebbe far cambiare idea all’Udinese, che lo ha blindato fino al 2024:

“Sarà il suo anno. Deve essere il suo anno. Ha già accettato il piano del club, salvo offerte irrinunciabili. Chiude questo torneo in Friuli e ne fa un altro da protagonista per spiccare il volo. Ma il minutaggio va aumentato. Sottil finora gli ha concesso 14 «entrate» su 15 gare, ma solo 523 minuti. Troppo poco. Samardzic ha risposto con tre bellissimi gol a Roma, Sassuolo e Napoli. Può essere l’arma in più per ambire al sogno di Pozzo senior: l’Europa”.

Fonte foto: Instagram @lakisamar10

