Radio Kiss Kiss Napoli – Iervolino: “ADL mi ha mandato un messaggio dopo la partita con la Juve”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha preso parte ad un intervista per la radio:

“Alla fine della partita ho ricevuto anche un sms da parte di De Laurentiis ma non vi ragguaglio sul contenuto. Sono molto contento del rendimento di un nostro giocatore locale come Mazzocchi. Lui è legato a noi come noi siamo legati a lui. Non so dove andrà, gli auguro ogni bene: Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool“.

Fonte foto: Instagram, @daniloiervolino.

