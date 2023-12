Iervolino: “Molti giocatori vogliono andare via e non amano la Salernitana. Saluteranno a gennaio!”

Iervolino in conferenza stampa: “Molti giocatori vogliono andare via e non amano la Salernitana. Saluteranno a gennaio!”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire alcune cose inerenti alla rosa attuale: “Non mi sembra che la campagna acquisti possa aver generato il disvalore, è chi è rimasto che ha deluso tanto. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia e ci sono delle fazione. Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana.

Sono qui ma vorrebbero stare altrove. Abbiamo salari altissimi, cartellini costosi e loro hanno disatteso tutti gli impegni. E’ con loro che dobbiamo lavorare, sono loro che devono assumersi le responsabilità. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare, da ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno, di amare questi colori e questa città e di rendersi disponibili sempre. Qui c’è chi viene sostituito e si lagna, un tutti contro tutti fatto di alibi e questo è un grande problema”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

