Iggy Azalea è mamma: “Ho un figlio, non è un segreto ma la sua vita resterà privata”

Nel massimo riserbo, Iggy Azalea è diventata mamma. La 30enne rapper australiana non aveva mai annunciato di essere incinta né era apparsa pubblicamente con il pancione. All’improvviso, in una Instagram Story pubblicata mercoledì 10 giugno, ha svelato semplicemente: “Ho un figlio“. Un annuncio di poche righe, senza l’accompagnamento di fotografie o di dettagli. Il nome del bimbo resta ancora sconosciuto e non sappiamo seppure quando sia nato.

L’annuncio di Iggy Azalea

“Continuavo ad aspettare il momento giusto per dire qualcosa“, continua il messaggio della Azalea, lasciando intendere che il bambino sia già nato da un po’: “ma sembra che più passa il tempo, più mi rendo conto che mi sentirò sempre ansiosa di condividere questa grande notizia con il mondo“. La star ha quindi precisato di non voler esporre suo figlio ai media: “Voglio che la sua vita resti privata ma al tempo stesso ho voluto chiarire che non è un segreto e che lo amo oltre ogni dire“. A dire il vero, a dicembre si erano diffusi alcuni rumors su una possibile gravidanza, mai confermati.

Chi è il padre? Iggy Azalea fidanzata con Playboi Carti

Molto riservata sulla sua vita personale, la Azalea non ha fornito neppure particolari sull’identità del papà del bambino, ma sappiamo che è legata al rapper afroamericano Playboi Carti, al suo fianco dal 2018 (nonostante una breve crisi nel 2019). Lo scorso luglio, i fan avevano notato un vistoso anello di diamanti sfoggiato da Iggy al dito, probabile prova di un fidanzamento ufficiale. In precedenza, la cantante di Sydney ha avuto una relazione con il cestista dell’NBA Nick Young, ai tempi in forza ai Los Angeles Lakers. La loro storia è finita nel giugno 2016, due mesi dopo uno scandalo: il compagno di squadra di lui D’Angelo Russell pubblicò un video in cui Young si vantava di aver tradito la Azalea. Non c’è da stupirsi se dopo questo episodio l’artista abbia deciso di mantenere un velo di riservatezza sulla sua vita privata.