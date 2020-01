Il 2020 di Emma: “Anno faticoso ma mi basta aver potuto dire che ce l’ho fatta anche stavolta”

È con un post condiviso con i suoi 4 milioni di follower che Emma Marrone si è congedata dall’anno difficile che si è concluso ieri. Costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di un problema di salute scoperto poche settimane prima del lancio del suo ultimo album, Emma ha recuperato in fretta le forze, ha presentato il suo disco come da tabella di marcia ed è tornata in forma perfetta. Lo rivendica oggi, salutando il 2019 come un anno impegnativo che l’ha resa pronta ad affrontare nella migliore predisposizione di spirito il periodo che verrà.

Il 2019 faticoso di Emma Marrone

“Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno” ha scritto la cantante nell’ultimo post del 2019 condiviso su Instagram:

Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso”, mettiamola così, rispetto al precedente. Senza fiato corto e corda tirata. L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire “Minchia ce l’ho fatta anche stavolta! Ecco una cosa così. Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno..E da te 2020 mi aspetto grandi cose. Intanto mi vesto da figa così sono già pronta. Buon nuovo anno a tutti.

Solo amore, il desiderio di Emma per il 2020

Nel primo post condiviso nel 2020, Emma scrive “Just Love. 2020, day 1”. È un augurio, l’espressione di una speranza che Emma aveva già esplicitato nel post di fine anno, in quella volontà di “vestirsi da figa” così da non farsi trovare impreparata. Con 10 anni di carriera alle spalle, il debutto da attrice e un successo sempre più consolidato, l’artista spera adesso di sistemare l’unico aspetto della sua vita non ancora precisamente incasellato. “L’amore arriverà” ha detto più volte negli ultimi anni. Magari proprio quest’anno.