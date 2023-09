Il Barcellona interessato a Kvaratskhelia, il Napoli fa una richiesta

Il quotidiano Il Mattino si è focalizzato sull’interesse da parte del Barcellona nei confronti dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe finito nel mirino del Barcellona. La notizia dell’interesse del club catalano nei suoi riguardi è stato riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Ecco quanto si legge:

“Nonostante un avvio di stagione a singhiozzo, complice una condizione fisica non ancora al top, anche Kvara è finito nel mirino dei top club europei. “Proprio ieri – si continua a leggere – è rimbalzata dalla Spagna la notizia del forte interesse del Barcellona per il talento georgiano. Il club spagnolo pare abbia messo in cima alla lista dei desiderati Khvicha per la prossima stagione. I blaugrana, tuttavia, dovranno mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro per provare a convincere De Laurentiis a privarsi della sua stella. I presupposti per assistere ad un’altra estate bollente per i pezzi pregiati del Napoli ci sono tutti.”

