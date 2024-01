Corriere dello Sport – Il Bayern vuole Dragusin, ADL cambia rotta: pensa a Demiral

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. La questione si è incentrata sul reparto difensivo, dove sembrerebbe essere definitivamente sfumata la pista che porta a Dragusin. Non solo per il pressing del Tottenham, ma anche per quello del Bayern Monaco.

“Dal nord di Londra l’insidia è bella grande: quasi 27 milioni di euro e un pressing che si sta facendo sempre più forte. Anche ieri sono proseguiti i contatti tra gli Spurs e l’entourage del giocatore. Il Napoli, da parte sua, ha già fatto le mosse necessarie per avvicinarsi al giocatore, mettendo sul piatto due pedine che fanno gola al Genoa, vale a dire Zanoli, che verrebbe ceduto al Grifone a titolo definitivo, e Ostigard, in prestito. Nel frattempo, però, gli azzurri si cautelano pensando a Demiral e su un nome a sorpresa da scovare sul mercato estero”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri non pensa alle dimissioni, è convinto di avere in mano il polso della situazione

Meluso: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Da domani decideremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan torna a vincere. 3-0 all’Empoli